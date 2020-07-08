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Рада планує скликати позачергове засідання на 14 липня

Рада планує скликати позачергове засідання на 14 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. У Верховній Раді планують скликати позачергове засідання на 14 липня, вже почався збір підписів задля цього. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"У вівторок, 14 липня, Верховна Рада планує зібратися на позачергове пленарне засідання. Уже почали збирати підписи серед депутатів", - зазначив нардеп.

З його слів, "на порядку денному шість законопроектів".

Також він оприлюднив попередній порядок денний. Питання у ньому стосуються енергетики, лікарських засобів, захисту дітей, розвитку спорту, змін до Податкового кодексу щодо роботи е-кабінету та роботи ФОПів, питання підтримки "Артеку" та "Молодої гвардії".

Нагадаємо, Раді запропонували почати наступну сесію з 1 вересня.

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