Рада планує скликати позачергове засідання на 14 липня

"У вівторок, 14 липня, Верховна Рада планує зібратися на позачергове пленарне засідання. Уже почали збирати підписи серед депутатів", - зазначив нардеп.

З його слів, "на порядку денному шість законопроектів".

Також він оприлюднив попередній порядок денний. Питання у ньому стосуються енергетики, лікарських засобів, захисту дітей, розвитку спорту, змін до Податкового кодексу щодо роботи е-кабінету та роботи ФОПів, питання підтримки "Артеку" та "Молодої гвардії".

Нагадаємо, Раді запропонували почати наступну сесію з 1 вересня.