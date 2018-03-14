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Рада планує скасувати обов'язковість експертизи для жертв педофілії

Рада планує скасувати обов'язковість експертизи для жертв педофілії

Київ • УНН

 • 8171 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Верховна Рада планує скасувати обов'язковість експертизи для жертв педофілії. Парламентарі підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект "виключає потребу в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину".

Спікер парламенту Андрій Парубій кілька разів ставив питання про голосування за законопроект в цілому, однак парламентарі не підтримали цю пропозицію.

Нагадаємо, Рада посилила кримінальну відповідальність за педофілію.

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