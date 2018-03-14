Рада планує скасувати обов'язковість експертизи для жертв педофілії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Верховна Рада планує скасувати обов'язковість експертизи для жертв педофілії. Парламентарі підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект "виключає потребу в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину".
Спікер парламенту Андрій Парубій кілька разів ставив питання про голосування за законопроект в цілому, однак парламентарі не підтримали цю пропозицію.
Нагадаємо, Рада посилила кримінальну відповідальність за педофілію.