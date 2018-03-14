Рада планирует отменить обязательность экспертизы для жертв педофилии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Верховная Рада планирует отменить обязательность экспертизы для жертв педофилии. Парламентарии поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект "исключает потребность в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления".
Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил вопрос о голосовании за законопроект в целом, однако парламентарии не поддержали это предложение.
Напомним, Рада ужесточила уголовную ответственность за педофилию.