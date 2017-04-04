Рада планує посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Законопроектом, зокрема, у Кримінальному кодексі України встановлюється, що знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

У чинному законодавстві йдеться про покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців.

Також встановлюється, що ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нині йдеться про штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років.

Водночас пропонується встановити, що дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю, або якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Також у Кодексі України про адміністративні правопорушення законопроектом визначається, що жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення чи каліцтва, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 (нині – від 9 до 21) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Рада зобов'язала пропускати на перехрестях авто, які вже рухаються по колу.