Рада планирует усилить ответственность за жестокое обращение с животными

Законопроектом, в частности, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

В действующем законодательстве речь идет о наказании в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев.

Также устанавливается, что те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Сейчас речь идет о штрафе до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 2 лет.

В то же время предлагается установить, что действия, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, совершенные с особой жестокостью, или если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также в Кодексе Украины об административных правонарушениях законопроектом определяется, что жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучения или увечьям, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 (в настоящее время - от 9 до 21) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Рада обязала пропускать на перекрестках авто, которые уже движутся по кругу.