Рада планує дозволити встановлювати учасникам АТО інвалідність безстроково
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада планує дозволити встановлювати учасникам АТО інвалідність безстроково і на ступінь вище. Парламентарі 230 голосами у першому читанні ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 7 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, якими передбачити, що особам, у яких внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, ампутовані верхні та/або нижні кінцівки, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище.
Як повідомляв УНН, Рада дозволила студентам з інвалідністю отримувати додатково соціальну стипендію.