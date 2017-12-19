Рада планирует разрешить устанавливать участникам АТО инвалидность бессрочно

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 7 Закона Украины "О реабилитации инвалидов в Украине", которыми предусмотреть, что лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, ампутированы верхние и/или нижние конечности, что привело к инвалидности, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на ступень выше.

Как сообщал УНН, Рада разрешила студентам с инвалидностью получать дополнительно социальную стипендию.