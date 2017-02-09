Рада планує дозволити створити український культурний фонд

Законопроектом пропонується, щоб фонд фінансувався за рахунок коштів державного бюджету, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, інших джерел, не заборонених законодавством України. Передбачається, що розмір фінансування Фонду з державного бюджету щорічно визначатиметься у законі про Державний бюджет України на відповідний рік окремим рядком.

З 2018 року фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Фонду (крім діяльності експертних рад Фонду) буде обмежено максимальним обсягом, що становить 8 відсотків річних надходжень до Фонду з усіх джерел; фінансування діяльності експертних рад Фонду – обсягом, що становить 8 відсотків річних надходжень до Фонду з усіх джерел.

Передбачається створити наглядову раду та дирекцію Фонду. Наглядова рада Фонду забезпечуватиме контроль за діяльністю Фонду, формуватиметься з двох осіб, яких визначає Президент України, двох осіб, визначених Міністерством культури України, двох представників від закладів культури, двох представників від громадських об'єднань та Голови Фонду за посадою.

Голова Фонду призначатиметься на посаду Міністерством культури України з числа кандидатур (не більше трьох), визначених Наглядовою радою Фонду. Голова та інші члени Наглядової ради Фонду здійснюватимуть свої повноваження на громадських засадах.

Управління поточною діяльністю Фонду забезпечуватиметься Дирекцією Фонду. При цьому Виконавчий директор Фонду обиратиметься Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору.

Діяльність Фонду стимулюватиме розробку і впровадження сучасних культурних і мистецьких проектів, сприятиме виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту. Фонд також буде стартовим майданчиком для підтримки мистецьких дебютів, у тому числі за рахунок надання грантів та стипендій.

Важливим напрямом роботи Фонду стане експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання культурних і мистецьких проектів, реалізація яких забезпечуватиметься за підтримки Фонду. Серед основних завдань Фонду також сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання, підтримка реалізації міжнародних проектів, популяризація української культури та мистецтв, формування міжнародного позитивного іміджу України.

При цьому обов’язковою умовою для будь-якого проекту що реалізовується за підтримки фонду розміщення звіту про використання коштів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Фонду.