Рада планирует разрешить создать украинский культурный фонд

Законопроектом предлагается, чтобы фонд финансировался за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, иных источников, не запрещенных законодательством Украины. Предполагается, что размер финансирования Фонда из государственного бюджета ежегодно будет определяться в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год отдельной строкой.

С 2018 года финансирование текущей деятельности и материально-техническое обеспечение Фонда (кроме деятельности экспертных советов Фонда) будет ограничено максимальным объемом, который составляет 8 процентов годовых поступлений в Фонд из всех источников; финансирование деятельности экспертных советов Фонда и объемом, что составляет 8 процентов годовых поступлений в Фонд из всех источников.

Предполагается создать наблюдательный совет и дирекцию Фонда. Наблюдательный совет Фонда будет обеспечивать контроль за деятельностью Фонда, будет формироваться из двух лиц, которых определяет Президент Украины, двух лиц, определенных Министерством культуры Украины, двух представителей от учреждений культуры, двух представителей от общественных объединений и Главы Фонда по должности.

Глава Фонда будет назначаться на должность Министерством культуры Украины из числа кандидатур (не более трех), определенных Наблюдательным советом Фонда. Глава и другие члены Наблюдательного совета Фонда будут осуществлять свои полномочия на общественных началах.

Управление текущей деятельностью Фонда осуществляется Дирекцией Фонда. При этом Исполнительный директор Фонда избирается Наблюдательным советом Фонда по результатам публичного и прозрачного конкурсного отбора.

Деятельность Фонда будет стимулировать разработку и внедрение современных культурных и художественных проектов, будет способствовать выработке конкурентоспособного на мировом рынке отечественного (национального) культурного продукта. Фонд также будет стартовой площадкой для поддержки творческих дебютов, в том числе за счет предоставления грантов и стипендий.

Важным направлением работы Фонда станет экспертный отбор, финансирование и мониторинг выполнения культурных и художественных проектов, реализация которых будет обеспечиваться при поддержке Фонда. Среди основных задач Фонда также содействие реализации государственной политики в сферах культуры и искусств, сохранению, актуализации и популяризации национального культурного достояния, поддержка реализации международных проектов, популяризация украинской культуры и искусств, формирование международного позитивного имиджа Украины.

При этом обязательным условием для любого проекта, реализуемого при поддержке фонда будет размещение отчета об использовании средств в рамках проекта на официальном веб-сайте Фонда.