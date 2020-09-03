Рада підтримала зміни до держбюджету щодо відновлення доріг та мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до держбюджету на 2020 рік щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект розроблено з метою удосконалення процесу виконання ремонтно-будівельних робіт на соціально- та економічно-важливих автомобільних дорогах загального користування та об'єктах комунальної власності у ряді областей України.
Проєктом Закону пропонується не застосовувати обмеження щодо граничної величини місцевого боргу за умови якщо витрати, пов'язані з таким боргом не будуть перевищувати у наступних бюджетних періодах 30 % обсягу субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг.
Окрім цього передбачається дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників, здійснювати у 2020 році місцеві запозичення з дотримання вимог Бюджетного кодексу та чинного законодавства України.
Також нардепи скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3913 про внесення змін до законодавства щодо створення військово-цивільний адміністрацій.