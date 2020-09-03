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Рада поддержала изменения в госбюджет по восстановлению дорог и мостов

Киев • УНН

 • 19025 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала изменения в госбюджет по восстановлению дорог и мостов

Законопроект разработан с целью усовершенствования процесса выполнения ремонтно-строительных работ на социально и экономически важных автомобильных дорогах общего пользования и объектах коммунальной собственности в ряде областей Украины.

Проектом Закона предлагается не применять ограничения относительно предельной величины местного долга при условии если расходы, связанные с таким долгом не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из госбюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Кроме этого предполагается разрешить областным государственным администрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, в лице их руководителей, осуществлять в 2020 году местные заимствования по соблюдению требований Бюджетного кодекса и действующего законодательства Украины.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3913 о внесении изменений в законодательство по созданию военно-гражданский администраций.

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