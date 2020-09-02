Рада підтримала законопроект щодо електронного обліку трудової діяльності працівника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий проект закону №3623 щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається:
- установити п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника;
- внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій здійснюється працівником і роботодавцем із обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису;
- після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру, роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис;
- запровадити можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію. Якщо особою перенесено призначення пенсії та продовжено перебування у трудових відносинах, розмір її пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %.
Нагадаємо, закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку, офіційно опубліковано в парламентській газеті "Голос України" від 7 серпня.