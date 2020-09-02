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Рада поддержала законопроект об электронном учете трудовой деятельности работника

Киев • УНН

 • 15257 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект закона №3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала законопроект об электронном учете трудовой деятельности работника

Законопроектом предусматривается:

- установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника;

- внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;

- после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись;

- ввести возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. Если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета, официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 7 августа.

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