Рада підтримала призначення Смолія головою НБУ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада України своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного Банку України. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів України.
Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала постанову про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України. За це рішення народні депутати віддали 342 голоси.
Довідка УНН. Яків Смолій — економіст, банкір. Народився у селі Вербовець Тернопільської області.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”, здобувши кваліфікацію математика.
Заступник Голови Національного банку України з 25 квітня 2014, перший заступник Голови Національного банку України — з жовтня 2016 (був відповідальним за такий напрям, як обіг готівки, розвиток платіжних систем). З 11 травня 2017 — в. о. Голови Національного банку України.
Член Правління НБУ.
У 2016 році задекларував задекларував сукупний дохід 18,6 млн грн. Також задекларував близько 4 млн доларів США на банківських рахунках.
У 2016 році (як і у 2014 — 2015 роках) Смолій задекларував житловий будинок площею 418,8 кв. м, апартаменти площею 177,6 кв. м та будинок сімейного відпочинку площею 276,9 кв. м. Він також володіє іншим нерухомим майном (земельними ділянками та офісами) загальною площею понад 13 тис. кв. м. Його дружина має у власності квартиру загальною площею 223,1 кв. м.
У володінні сім’ї Якова Смолія знаходяться боргові цінні папери, інвестиційні сертифікати та акції на загальну суму майже 64 млн. гривень, а також активи у вигляді корпоративних прав низки компаній на суму понад 10,7 млн гривень.
Після призначення в.о. головою НБУ, коли Валерія Гонтарева пішла у безстрокову відпустку, Смолій повідомив, що продовжить існуючу політику регулятора аж до призначення нового голови.