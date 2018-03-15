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Рада поддержала назначение Смолия главой НБУ (дополнено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада Украины своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. Об этом сообщает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление об освобождении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. За это решение народные депутаты отдали 342 голоса.

Справка УНН. Яков Смолий - экономист, банкир. Родился в селе Вербовец Тернопольской области.

Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "Прикладная математика", получив квалификацию математика.

Заместитель главы Национального банка Украины с 25 апреля 2014 года, первый заместитель главы Национального банка Украины - с октября 2016 года (был ответственным за такое направление, как оборот наличных, развитие платежных систем). С 11 мая 2017 года - и. о. главы Национального банка Украины.

Член Правления НБУ.

В 2016 году задекларировал задекларировал совокупный доход 18,6 млн грн. Также задекларировал около 4 млн долларов США на банковских счетах.

В 2016 году (как и в 2014 - 2015 годах) Смолий задекларировал жилой дом площадью 418,8 кв. м, апартаменты площадью 177,6 кв. м и дом семейного отдыха площадью 276,9 кв. м. Он также владеет другим недвижимым имуществом (земельными участками и офисами) общей площадью более 13 тыс. кв. м. Его жена имеет в собственности квартиру общей площадью 223,1 кв. м.

Во владении семьи Якова Смолия находятся долговые ценные бумаги, инвестиционные сертификаты и акции на общую сумму почти 64 млн. Гривен, а также активы в виде корпоративных прав ряда компаний на сумму более 10,7 млн гривен.

После назначения и.о. главой НБУ, когда Валерия Гонтарева пошла в бессрочный отпуск, Смолий сообщил, что продолжит существующую политику регулятора до назначения нового председателя.

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