Рада перезапустила НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому президентський законопроект №1029, який передбачає заміну структури управління Національного агентства з питань запобігання корупції на ефективнішу. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону №1029 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції має на меті зниження рівня корупції та підвищення суспільної довіри до антикорупційних органів шляхом вдосконалення інституційного механізму запобігання корупції.
Проект закону передбачає заміну структури управління Національного агентства з питань запобігання корупції на ефективнішу, посилення спроможності та гарантій незалежності Національного агентства, створення належної законодавчої основи для функціонування підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в органах влади, виправлення окремих недоліків регулювання, що містяться в ЗУ "Про запобігання корупції", зокрема в частині вимог фінансового контролю, та інших законодавчих актах.
Нагадаємо, 11 вересня народні депутати України підтримали за основу президентський законопроект №1029, який передбачає заміну структури управління Національного агентства з питань запобігання корупції на ефективнішу.