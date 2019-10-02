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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада перезапустила НАПК

Киев • УНН

 • 12038 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом президентский законопроект №1029, который предусматривает замену структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада перезапустила НАПК

Проект закона №1029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции имеет целью снижение уровня коррупции и повышения общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.

Проект закона предусматривает замену структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную, усиление способности и гарантий независимости Национального агентства, создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и обнаружения коррупции в органах власти, исправление отдельных недостатков регулирования, содержащиеся в ЗУ "о предотвращении коррупции", в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах.

Напомним, 11 сентября народные депутаты Украины поддержали за основу президентский законопроект №1029, который предусматривает замену структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную.

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