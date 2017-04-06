Рада перенесла розгляд законопроекту про Конституційний суд на наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Верховна Рада розгляне законопроект про Конституційний суд наступного тижня. Про це під час пленарного засідання заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
Спікер пояснив, що депутати технічно не зможуть розглянути в один день “два такі системні законопроекти, як закон про ринок електроенергії та Конституційний суд”.
“Тому було вирішено перенести розгляд законопроекту про Конституційний суд на наступний тиждень”, — резюмував очільник парламенту.
Нагадаємо, раніше нардеп Руслан Князевич повідомив, що ВР у четвер розгляне в другому читанні законопроект про КСУ.