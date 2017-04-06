Рада перенесла рассмотрение законопроекта о Конституционном суде на следующую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада рассмотрит законопроект о Конституционном суде на следующей неделе. Об этом во время пленарного заседания заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
Спикер пояснил, что депутаты технически не смогут рассмотреть в один день “два таких системных законопроекты, как закон о рынке электроэнергии и Конституционный суд”.
“Поэтому было решено перенести рассмотрение законопроекта о Конституционном суде на следующую неделю”, — резюмировал глава парламента.
Напомним, ранее нардеп Руслан Князевич сообщил, что ВР в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о КСУ.