Рада передала на місця повноваження щодо охорони заповідників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада врегулювала питання передачі повноважень від територіальних управлінь Міністерства екології та природних ресурсів до обласних та міських державних адміністрацій стосовно охорони заповідників. За відповідні зміни до закону "Про природньо-заповідний фонд" проголосували 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законом врегульовано передачу повноважень у сфері природно-заповідного фонду від територіальних органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, які ліквідовані, до відповідних органів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
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Нагадаємо, на Закарпатті почалося масове цвітіння первоцвітів, зокрема червонокнижних шафранів. Місцем однієї з найбільших популяцій шафрану Гейфеля є дендропарк “Березинка” у Мукачівському районі, де ці квіти займають загальну площу близько 12 гектарів.