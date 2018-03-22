Рада передала на місця повноваження щодо охорони заповідників

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада врегулювала питання передачі повноважень від територіальних управлінь Міністерства екології та природних ресурсів до обласних та міських державних адміністрацій стосовно охорони заповідників. За відповідні зміни до закону "Про природньо-заповідний фонд" проголосували 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законом врегульовано передачу повноважень у сфері природно-заповідного фонду від територіальних органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, які ліквідовані, до відповідних органів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

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Нагадаємо, на Закарпатті почалося масове цвітіння первоцвітів, зокрема червонокнижних шафранів. Місцем однієї з найбільших популяцій шафрану Гейфеля є дендропарк “Березинка” у Мукачівському районі, де ці квіти займають загальну площу близько 12 гектарів.

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