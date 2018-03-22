Рада передала на места полномочия по охране заповедников

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11310 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16008 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62478 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73532 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101830 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109075 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116502 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121855 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132959 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146779 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Рада передала на места полномочия по охране заповедников

Рада передала на места полномочия по охране заповедников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада урегулировала вопрос передачи полномочий от территориальных управлений Министерства экологии и природных ресурсов в областных и городских государственных администраций по охране заповедников. За соответствующие изменения в закон "О природно-заповедном фонде" проголосовали 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законом урегулировано передачу полномочий в сфере природно-заповедного фонда от территориальных органов центрального органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей природной среды, которые ликвидированы, в соответствующие органы Автономной республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

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Напомним, на Закарпатье началось массовое цветение первоцветов, в частности краснокнижных шафранов. Местом одной из крупнейших популяций шафрана Гейфеля является дендропарк "Березинка" в Мукачевском районе, где эти цветы занимают общую площадь около 12 гектаров.

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