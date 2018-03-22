Рада передала на места полномочия по охране заповедников

Законом урегулировано передачу полномочий в сфере природно-заповедного фонда от территориальных органов центрального органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей природной среды, которые ликвидированы, в соответствующие органы Автономной республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

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Напомним, на Закарпатье началось массовое цветение первоцветов, в частности краснокнижных шафранов. Местом одной из крупнейших популяций шафрана Гейфеля является дендропарк "Березинка" в Мукачевском районе, где эти цветы занимают общую площадь около 12 гектаров.