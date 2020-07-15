Рада не визначилася з членами комісії в конкурсі на посади у САП

Так, парламентарі мали визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сім осіб, серед яких директор Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ Лариса Удалова та член Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права Віталій Куц.

Додамо, що призначення на адміністративну посаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу. До конкурсної комісії входять чотири особи, визначені Радою прокурорів України та сім осіб, визначених ВРУ. Ці особи повинні мати бездоганну ділову репутацію та суспільний авторитет.

Як повідомляв УНН раніше, у понеділок, 6 липня 2020 року, в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з послами країн "Групи семи" та Європейського Союзу, під час якої вона розповіла про те, як проходитиме конкурс на посаду нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.