Венедіктова розповіла, як відбуватиметься конкурс на посаду нового керівника САП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У понеділок, 6 липня 2020 року, в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з послами країн "Великої Сімки" та Європейського Союзу, під час якої вона розповіла про те, як проходитиме конкурс на посаду нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає пресслужба ОГПУ, інформує УНН.
Як повідомляє пресслужба, посли поцікавилися як відбуватиметься конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повноваження якого закінчуються цьогоріч.
"Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що наразі триває процес формування конкурсної комісії з відбору керівника САП. Рада прокурорів вже обрала своїх чотирьох представників. Визначився із сімома представниками від парламенту і профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Тепер цей склад мають затвердити голосуванням депутати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 1 грудня 2015 року керівником САП є Назар Холодницький. Термін його повноважень закінчується 30 листопада 2020 року.
Як повідомлялося раніше в УНН, Венедіктова зустрілась із послами країн G7 та Євросоюзу.