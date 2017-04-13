Рада не підтримала внесення змін до "закону Савченко"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада не підтримала законопроект про внесення змін до "закону Савченко", передає кореспондент УНН.
Попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі, крім випадків, передбачених абзацом другим частини п’ятої цієї статті.
Після спливу дванадцяти місяців попереднього ув’язнення строк попереднього ув’язнення, у разі засудження до позбавлення волі, зараховується судом до строку покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.
У разі засудження до позбавлення волі при вчиненні злочину повторно, рецидиві злочинів попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі незалежно від тривалості попереднього ув’язнення.
Нагадаємо, 23 лютого, Верховна Рада Україна підтримала у першому читанні зміни до закону Савченко.