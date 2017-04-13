Рада не поддержала внесение изменений в "закон Савченко"

Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым части пятой этой статьи.

По истечении двенадцати месяцев предварительного заключения срок предварительного заключения, в случае осуждения к лишению свободы, засчитывается судом в срок наказания из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, рецидиве преступлений предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы независимо от продолжительности предварительного заключения.

Напомним, 23 февраля, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении изменения в закон Савченко .