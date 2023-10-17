Рада не підтримала перенаправлення військового ПДФО до держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Верховна Рада Україні на своєму засіданні не підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет, повідомляє УНН.
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«Парламент НЕ схвалив до другого читання законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу. ЗА - лише 223 голосів», - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, законопроєкт відправили на повторне друге читання.
Нагадаємо
20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО у держбюджет.
6 жовтня Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив зміни до законопроєкту. Залишилась норма, що у місцевих бюджетів забирають 100% військового ПДФО, але змінюється пропорція, як використовуються ці гроші вже в рамках загального бюджету.