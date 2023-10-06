Профільний комітет Ради підтримав зміни щодо перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: деталі

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Залишилась норма, що у місцевих бюджетів забирають 100% військового ПДФО, але змінюється пропорція, як використовуються ці гроші вже в рамках загального бюджету.

Як заявила Підласа, бюджетний комітет переглянув рішення щодо законопроекту 10037 «Про військове ПДФО» і ухвалив наступний розподіл коштів:

З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військове ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан військове ПДФО розподіляється в таких пропорціях:



45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);



45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);



10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).



«Ось це важлива частина: Комітет з питань оборони погоджує напрями використанням військового ПДФО, які надійдуть до ДСЗІ та Мінстратегпрому», - зауважив Ярослав Железняк.

Нагадаємо

Верховна Рада 20 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет.