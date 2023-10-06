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Профільний комітет Ради підтримав зміни щодо перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив зміни до законопроекту № 10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет, повідомила очільниця комітету, нардеп Роксолана Підласа та народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Залишилась норма, що у місцевих бюджетів забирають 100% військового ПДФО, але змінюється пропорція, як використовуються ці гроші вже в рамках загального бюджету.

Як заявила Підласа, бюджетний комітет переглянув рішення щодо законопроекту 10037 «Про військове ПДФО» і ухвалив наступний розподіл коштів:

  • З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військове ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).
  • З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан військове ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

    • 45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);
    • 45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);
    • 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

    «Ось це важлива частина: Комітет з питань оборони погоджує напрями використанням військового ПДФО, які надійдуть до ДСЗІ та Мінстратегпрому», - зауважив Ярослав Железняк.

    Нагадаємо

    Верховна Рада 20 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет.

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