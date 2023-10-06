Профільний комітет Ради підтримав зміни щодо перенаправлення військового ПДФО до держбюджету: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив зміни до законопроекту № 10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет, повідомила очільниця комітету, нардеп Роксолана Підласа та народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.
Деталі
Залишилась норма, що у місцевих бюджетів забирають 100% військового ПДФО, але змінюється пропорція, як використовуються ці гроші вже в рамках загального бюджету.
Як заявила Підласа, бюджетний комітет переглянув рішення щодо законопроекту 10037 «Про військове ПДФО» і ухвалив наступний розподіл коштів:
-
- 45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);
-
- 45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);
-
- 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).
-
«Ось це важлива частина: Комітет з питань оборони погоджує напрями використанням військового ПДФО, які надійдуть до ДСЗІ та Мінстратегпрому», - зауважив Ярослав Железняк.
Нагадаємо
Верховна Рада 20 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет.