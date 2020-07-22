Рада Нацбанку призначила нового заступника голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія. Відзавтра, 23 липня, Олег Чурій припинить виконання обов’язків на цій посаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Рада Національного банку під час засідання 22 липня 2020 року призначила заступником голови Національного банку Юрія Гелетія. Відповідну кандидатуру для призначення на цю посаду подав Раді Національного банку голова Національного банку Кирило Шевченко", - йдеться у повідомленні.
За інфомрацією НБУ, Олег Чурій з 23 липня 2020 року припинить виконання повноважень заступника голови НБУ у зв’язку із завершенням строку повноважень та звільненням з посади.
"Юрій Гелетій – політично незалежний технократ, досвідчений та обізнаний професіонал. Він має достатній практичний досвід роботи в державному секторі та безпосередньо в Національному банку. Юрій Гелетій користується повагою та підтримкою міжнародних фінансових кіл і партнерів. Я впевнений, Юрій зможе гідно застосувати свої знання та досвід як член команди Національного банку", – наголосив Шевченко.
Нагадаємо, Верховна Рада Україна ухвалила в цілому проект постанови №3857 про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку.