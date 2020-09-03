Рада направила на доопрацювання законопроект щодо погашення боргів на ринку електроенергії

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є cтворення на державному рівні належних умов для переходу до нової конкурентної моделі ринку електричної енергії в Україні, у строки, визначені ЗУ “Про ринок електричної енергії”, шляхом забезпечення своєчасної реалізації всіх механізмів погашення заборгованості, які спрямовані на повне погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також забезпечення умов для сталих розрахунків на новому ринку електричної енергії.

Як повідомляв УНН раніше, Комітет ВРУ з питань економічного розвитку рекомендував парламентарям ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №2390 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії.