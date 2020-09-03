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Рада направила на доработку законопроект о погашении долгов на рынке электроэнергии

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины направила в комитет на доработку на повторное второе чтение законопроект №2390 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства в отношении мер, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов Украины, передает корреспондент В НН.

Рада направила на доработку законопроект о погашении долгов на рынке электроэнергии

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является Создание на государственном уровне условий для перехода к новой конкурентной модели рынка электроэнергии в Украине, в сроки, определенные ЗУ "О рынке электроэнергии", путем обеспечения своевременной реализации всех механизмов погашения задолженности, направленных на полное погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также обеспечение условий для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии.

Как сообщал УНН ранее, Комитет ВР по вопросам экономического развития рекомендовал парламентариям принять во втором чтении и в целом законопроект №2390 о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства в отношении мер, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

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