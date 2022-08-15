Рада на пів року продовжила податкову амністію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховна Рада продовжила строк дії податкової амністії до 1 березня 2023 року. Про це повідомив очільник податкового комітету ВР, народний депутат Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
«Верховна Рада продовжила строк дії податкової амністії до 1 березня 2023 року. Нагадаю, що попри війну нашими громадянами вже амністовано 4,3 млрд грн», - повідомив Гетманцев.
Додамо
У липні 2022 року нардеп Данило Гетманцев повідомляв, що у межах кампанії податкової амністії українці вже задекларували активів на понад 4 млрд грн.
Доповнення
З 1 вересня 2021 року стартувала податкова амністія, тобто добровільне декларування доходів. Кампанію спочатку планували на рік. Розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежить від того, який актив декларується та де він перебуває.
Наприклад, збір щодо активів, розміщених на рахунках українських банків, становить 5%, а щодо активів за кордоном – 9%.
Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом одноразового добровільного декларування.