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Податкова амністія: сума декларування вже перевищила 4 млрд грн

Податкова амністія: сума декларування вже перевищила 4 млрд грн

Київ • УНН

 • 154416 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У межах кампанії податкової амністії українці вже задекларували активів на понад 4 млрд грн. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив глава податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.

Цитата

"За період дії добровільного декларування вартість амністованих активів перевищила 4 млрд грн, а сума збору до бюджету - 241,7 млн грн", – написав Гетманцев.

Нардеп також додав, що з 24 лютого в межах кампанії податкової амністії українцями було задекларовано активів на суму понад 1,77 млрд грн, сума збору до бюджету становила 119,8 млн грн.

Нагадаємо

З 1 вересня 2021 року стартувала податкова амністія, тобто добровільне декларування доходів. Триватиме кампанія рік. Розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежить від того, який актив декларується та де він перебуває.

Наприклад, збір щодо активів, розміщених на рахунках українських банків, становить 5%, а щодо активів за кордоном – 9%.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом одноразового добровільного декларування.

Українські Національні Новини

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