Налоговая амнистия: сумма декларирования уже превысила 4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В рамках кампании налоговой амнистии украинцы уже задекларировали активов более чем на 4 млрд грн. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.
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"За период действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов превысила 4 млрд грн, а сумма сбора в бюджет – 241,7 млн грн", – написал Гетманцев.
Нардеп также добавил, что с 24 февраля в рамках кампании налоговой амнистии украинцами были задекларированы активы на сумму более 1,77 млрд грн, сумма сбора в бюджет составила 119,8 млн грн.
Напомним
С 1 сентября 2021 года стартовала налоговая амнистия, то есть добровольное декларирование доходов. Продлится кампания год. Размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свое состояние, зависит от того, какой актив декларируется и где он находится.
Например, сбор по активам, размещенных на счетах украинских банков, составляет 5%, а по активам за рубежом – 9%.
Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои настоящие состояние и доходы, избежав при этом наказания путем одноразового добровольного декларирования.