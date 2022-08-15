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Рада на полгода продлила налоговую амнистию

Киев • УНН

 • 201906 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Верховная Рада продлила срок действия налоговой амнистии до 1 марта 2023 года. Об этом сообщил глава налогового комитета ВР, народный депутат Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале, передает УНН.

Рада на полгода продлила налоговую амнистию

Цитата

«Верховная Рада продлила срок действия налоговой амнистии до 1 марта 2023 года. Напомню, что, несмотря на войну, нашими гражданами уже амнистировано 4,3 млрд грн», - сообщил Гетманцев.

Добавим

В июле 2022 года нардеп Даниил Гетманцев сообщал, что в рамках кампании налоговой амнистии украинцы уже задекларировали активов более чем на 4 млрд грн.

Дополнение

С 1 сентября 2021 года стартовала налоговая амнистия, то есть добровольное декларирование доходов. Кампанию поначалу планировали на год. Размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свое состояние, зависит от того, какой актив декларируется и где он находится.

Например, сбор с активов, размещенных на счетах украинских банков, составляет 5%, а с активов за рубежом – 9%.

Налоговая амнистия позволит гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, открыть свое настоящее состояние и доходы, избежав при этом наказания путем единовременного добровольного декларирования.

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