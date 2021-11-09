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Рада може виділити 3 млрд гривень допомоги для "червоних" зон карантину: нардепи зареєстрували законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Народні депутати від “Слуги народу” зареєстрували у Верховній Раді законопроект, в якому пропонується виділити 3 млрд гривень допомоги бізнесу та найманим працівникам, що розташовані у “червоних” зонах карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на законопроект на сайті Ради.

Рада може виділити 3 млрд гривень допомоги для "червоних" зон карантину: нардепи зареєстрували законопроект

Цитата

“Відновлення роботи суб’єктів господарювання у період послаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки та вжиття відповідних заходів реагування з боку держави з метою стимулювання та поліпшення умов діяльності таких суб’єктів, а також заохочення суб’єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації проти коронавірусної хвороби (COVID-19)”, — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, відповідні кошти будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів та це призвело до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання.

Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

Також повідомляється, що кошти будуть виділені ща рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.

Додамо

Офіс Президента заговорив про карантинну допомогу бізнесу після півмісяця “червоної зони”. Зокрема, наголошувалося, що середній та малий бізнес отримає допомогу під час карантинних обмежень. Уряду доручено підготувати ініціативи.

Вказано, що ці програми повинні передбачати пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг. Серед іншого, йдеться про тих представників малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх санітарно-епідемічних норм, запроваджених урядом. Зокрема в регіонах з “червоним” рівнем епіднебезпеки.

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