Рада может выделить 3 млрд гривен помощи для "красных" зон карантина: нардепы зарегистрировали законопроект

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“Восстановление работы субъектов хозяйствования в период ослабления карантинных мер и выхода из карантина нуждается в поддержке и принятия соответствующих мер реагирования со стороны государства с целью стимулирования и улучшения условий деятельности таких субъектов, а также поощрение субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации против коронавирусной болезни (COVID-19)”, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Детали

Согласно пояснительной записке, соответствующие средства будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мероприятий и это привело к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Также сообщается, что средства будут выделены за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходной части бюджета.

Добавим

Офис Президента заговорил о карантинной помощи бизнесу после полумесяца “красной зоны”. В частности, отмечалось, что средний и малый бизнес получит помощь во время карантинных ограничений. Правительству поручено подготовить инициативы.

Указано, что эти программы должны предусматривать льготы на аренду помещений, кредитование и уплату коммунальных услуг. Среди прочего, речь идет о тех представителях малого и среднего бизнеса, которые придерживаются всех санитарно-эпидемических норм, введенных правительством. В частности в регионах с “красным” уровнем эпидопасности.