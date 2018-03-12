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Рада може проголосувати за призначення голови НБУ та Омбудсмена в один день – Парубій

Рада може проголосувати за призначення голови НБУ та Омбудсмена в один день – Парубій

Київ • УНН

 • 7717 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Питання призначення нового голови НБУ та Омбудсмена можуть бути винесені в сесійну залу в один день. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

“Так, звичайно, може (відбутися голосування щодо Омбудсмена та голови НБУ в один день — ред.). Кадрові питання характерні тим, що вони дуже взаємопов’язані між собою і дуже часто, коли іде політична дискусія, під час неї узгоджується цілий блок кадрових питань. В цей блок входить Рахункова палата, і Омбудсмен, і НБУ, і мені видається, що це було б правильним, якби ми одного дня змогли всі кадрові питання поставити у порядок денний і розглянути. Для цього необхідна політична воля”, — повідомив А.Парубій.

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Як повідомляв УНН, кадрові питання щодо призначення нового складу Центральної виборчої комісії, голови Національного банку України та Омбудсмена будуть розглянуті парламентом, коли будуть завершені політичні консультації.

Українські Національні Новини

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