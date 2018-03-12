Рада может проголосовать за назначение главы НБУ и Омбудсмена в один день - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вопрос назначения нового главы НБУ и Омбудсмена могут быть вынесены в сессионный зал в один день. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"Да, конечно, может (состояться голосование по Омбудсмену и председателю НБУ в один день - ред.). Кадровые вопросы характерны тем, что они очень взаимосвязаны между собой и очень часто, когда идет политическая дискуссия, во время нее согласуется целый блок кадровых вопросов. В этот блок входит Счетная палата, и Омбудсмен, и НБУ, и мне кажется, что это было бы правильным, если бы мы однажды смогли все кадровые вопросы задать в повестку дня и рассмотреть. Для этого необходима политическая воля", - сообщил А.Парубий.
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Как сообщал УНН, кадровые вопросы о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии, председателя Национального банка Украины и Омбудсмена будут рассмотрены парламентом, когда будут завершены политические консультации.