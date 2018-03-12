Рада может проголосовать за назначение главы НБУ и Омбудсмена в один день - Парубий

"Да, конечно, может (состояться голосование по Омбудсмену и председателю НБУ в один день - ред.). Кадровые вопросы характерны тем, что они очень взаимосвязаны между собой и очень часто, когда идет политическая дискуссия, во время нее согласуется целый блок кадровых вопросов. В этот блок входит Счетная палата, и Омбудсмен, и НБУ, и мне кажется, что это было бы правильным, если бы мы однажды смогли все кадровые вопросы задать в повестку дня и рассмотреть. Для этого необходима политическая воля", - сообщил А.Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голосование по Гонтаревой сорвалось из-за требований "Народного фронта"

Как сообщал УНН, кадровые вопросы о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии, председателя Национального банка Украины и Омбудсмена будут рассмотрены парламентом, когда будут завершены политические консультации.