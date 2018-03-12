Рада может проголосовать за назначение главы НБУ и Омбудсмена в один день - Парубий

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39719 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54665 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58190 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102275 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93452 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103706 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110726 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116988 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122515 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133934 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Рада может проголосовать за назначение главы НБУ и Омбудсмена в один день - Парубий

Рада может проголосовать за назначение главы НБУ и Омбудсмена в один день - Парубий

Киев  •  УНН

 • 7717 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Вопрос назначения нового главы НБУ и Омбудсмена могут быть вынесены в сессионный зал в один день. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"Да, конечно, может (состояться голосование по Омбудсмену и председателю НБУ в один день - ред.). Кадровые вопросы характерны тем, что они очень взаимосвязаны между собой и очень часто, когда идет политическая дискуссия, во время нее согласуется целый блок кадровых вопросов. В этот блок входит Счетная палата, и Омбудсмен, и НБУ, и мне кажется, что это было бы правильным, если бы мы однажды смогли все кадровые вопросы задать в повестку дня и рассмотреть. Для этого необходима политическая воля", - сообщил А.Парубий.

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Как сообщал УНН, кадровые вопросы о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии, председателя Национального банка Украины и Омбудсмена будут рассмотрены парламентом, когда будут завершены политические консультации.

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