Рада хоче обмежити руху вантажівок у містах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу законопроект щодо внесення змін до законодавства щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення, шляхом часового обмеження руху вантажівок у місті. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2296 про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення передбачає зниження рівня забруднення атмосферного повітря, рівнів шуму в містах України, попередження захворюваності населення, зниження рівнів його смертності та підвищення тривалості життя шляхом запровадження часового обмеження руху великовагових транспортних засобів територією міст, чисельність населення яких перевищує 250 тис. осіб.
“У містах з чисельністю населення 250 і більше тисяч осіб з 6 до 11 години та з 17 до 21 години забороняється рух вантажних автомобілів (у тому числі в’їзд на територію міст), повна маса яких перевищує 8 тон”, — йдеться у тексті закону.
Автори законопроекту пропонують відповідну норму внести у Закон України “Про автомобільний транспорт”.
Законопроект набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.
Додамо, парламентарі скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів України.
Раніше УНН повідомляв, із 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух.