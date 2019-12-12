Рада хочет ограничить движение грузовиков в городах

Проект Закона № 2296 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения предусматривает снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума в городах Украины, предупреждения заболеваемости населения, снижение уровня его смертности и повышение продолжительности жизни путем введения временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по территории городов, численность населения которых превышает 250 тыс. человек.

"В городах с численностью населения 250 и более тысяч человек с 6 до 11:00 и с 17 до 21 часов запрещается движение грузовых автомобилей (в том числе въезд на территорию городов), полная масса которых превышает 8 тонн", - говорится в тексте закона.

Авторы законопроекта предлагают соответствующую норму внести в Закон Украины "Об автомобильном транспорте".

Законопроект вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Добавим, парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов Украины.

Ранее УНН сообщал, с 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.