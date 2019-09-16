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В’їзд вантажівок до Києва обмежать через забруднення повітря

В’їзд вантажівок до Києва обмежать через забруднення повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Із 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, передає УНН.

"Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі", - зазначено у повідомленні.

Стан повітря у Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС). Особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлові масиви на лівому березі столиці, повідомили у КМДА.

Нагадаємо, що зростання кількості пожеж за останній місяць суттєво вплинуло на стан повітря в столиці. За останній місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж, що майже у 7 разів більше, ніж за аналогічний період у червні-липні.

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