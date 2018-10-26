Рада ФІФА обговорить створення двох нових футбольних турнірів

Чергове засідання Ради ФІФА відбудеться в п’ятницю в Кігалі — столиці Руанди. На порядку найбільший інтерес викликає пункт про майбутнє клубного чемпіонату світу. Глава ФІФА Джанні Інфантіно пропонує кардинально змінити формат турніру: перенести його проведення з грудня на літо і збільшити число учасників з 6 до 24.

Ще в квітні обговорювався варіант, при якому клубний чемпіонат світу з 2021 року проходитиме в червні-липні раз в чотири сезони. Однак останні обговорення реформи вказують на те, що ФІФА схиляється до щорічного проведення турніру в період з липня по серпень.

Проти подібного виступає Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на чолі з Александером Чеферіном. Європейська конфедерація побоюється, що новий турнір буде віднімати глядацький інтерес у Ліги чемпіонів, оскільки половина учасників буде представлена європейськими клубами. Не в захваті від ідеї і Асоціація європейських клубів (ECA), яка стурбована тим, що на футболістів випаде додаткове навантаження через велику кількість ігор.

Нагадуємо, німецька заявка на проведення Євро-2024 значно перевершила єдиного конкурента з Туреччини — 12:4 за голосами та один учасник голосування утримався.