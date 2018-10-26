Совет ФИФА обсудит создание двух новых футбольных турниров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) проведет первое после окончания чемпионата мира в России заседание, на котором будет рассмотрен вопрос создания двух новых турниров с участием клубных и национальных команд. ФИФА планирует утвердить аналог клубного чемпионата мира и соревнование, которое придет на смену Кубку конфедераций, а также обсудить возможность проведения матча чемпионата Испании с участием “Барселоны” за пределами страны, информирует УНН со ссылкой на сайт организации.
Очередное заседание Совета ФИФА состоится в пятницу в Кигали — столице Руанды. В повестке наибольший интерес вызывает пункт о будущем клубного чемпионата мира. Глава ФИФА Джанни Инфантино предлагает кардинально изменить формат турнира: перенести его проведение с декабря на лето и увеличить число участников с 6 до 24.
Еще в апреле обсуждался вариант, при котором клубный чемпионат мира с 2021 года будет проходить в июне-июле раз в четыре сезона. Однако последние обсуждения реформы указывают на то, что ФИФА склоняется к ежегодному проведению турнира в период с июля по август.
Против подобного выступает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с Александером Чеферином. Европейская конфедерация опасается, что новый турнир будет отнимать зрительский интерес у Лиги чемпионов, поскольку половина участников будет представлена европейскими клубами. Не в восторге от идеи и Ассоциация европейских клубов (ECA), которая обеспокоена тем, что на футболистов выпадет дополнительная нагрузка из-за большого количества игр.
Напоминаем, немецкая заявка на проведение Евро-2024 значительно превзошла единственного конкурента из Турции — 12:4 по голосам и один участник голосования воздержался.