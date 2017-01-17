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Рада дозволила впровадити електронний квиток у транспорті

Рада дозволила впровадити електронний квиток у транспорті

Київ • УНН

 • 9812 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада дозволила впровадити електронний квиток у громадському транспорті. Відповідний законопроект підтримали 265 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Закон дає визначення електронного квитка. Це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

Передбачається, що органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

При цьому законодавець передбачає добровільність впровадження цієї системи.

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