Рада дозволила впровадити електронний квиток у транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада дозволила впровадити електронний квиток у громадському транспорті. Відповідний законопроект підтримали 265 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Закон дає визначення електронного квитка. Це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.
Передбачається, що органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
При цьому законодавець передбачає добровільність впровадження цієї системи.