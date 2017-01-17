Рада разрешила ввести электронный билет в транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада разрешила ввести электронный билет в общественном транспорте. Соответствующий законопроект поддержали 265 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Закон дает определение электронного билета. Это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.
Предполагается, что органы местного самоуправления вводят автоматизированную систему учета оплаты проезда, устанавливают порядок ее функционирования, а также формы носителей, виды, порядок обращения и регистрации проездных документов, определяют лицо, уполномоченное осуществлять взымание платы за транспортные услуги в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.
При этом законодатель предусматривает добровольность внедрения этой системы.