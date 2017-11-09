Рада дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Верховна Рада дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу та спростила можливість їхнього звільнення. За відповідний законопроект проголосували 234 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Згідно з законопроектом, Президент має можливість призначити на термін не більше 3 місяців тимчасового виконуючого обов'язки голів місцевих держадміністрацій.
При цьому передбачається, що на очільників місцевих адміністрацій не поширюється дія закону про держслужбу.
Нагадаємо, одна з депутатів попросить Раду наступного тижня позбавити її повноважень.