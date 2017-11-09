Рада дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу

Згідно з законопроектом, Президент має можливість призначити на термін не більше 3 місяців тимчасового виконуючого обов'язки голів місцевих держадміністрацій.

При цьому передбачається, що на очільників місцевих адміністрацій не поширюється дія закону про держслужбу.

Нагадаємо, одна з депутатів попросить Раду наступного тижня позбавити її повноважень.