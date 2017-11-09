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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 31614 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51898 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 60555 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 64445 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 56086 просмотра

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11:14 • 96282 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100495 просмотра

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Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса

Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса

Киев  •  УНН

 • 8173 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса и упростила возможность их увольнения. За соответствующий законопроект проголосовали 234 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.

Согласно законопроекту, Президент имеет возможность назначить на срок не более 3 месяцев временного исполняющего обязанности глав местных госадминистраций.

При этом предполагается, что на руководителей местных администраций не распространяется действие закона о госслужбе.

Напомним, одна из депутатов попросит Раду на следующей неделе лишить его полномочий

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