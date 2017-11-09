Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса и упростила возможность их увольнения. За соответствующий законопроект проголосовали 234 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Согласно законопроекту, Президент имеет возможность назначить на срок не более 3 месяцев временного исполняющего обязанности глав местных госадминистраций.
При этом предполагается, что на руководителей местных администраций не распространяется действие закона о госслужбе.
Напомним, одна из депутатов попросит Раду на следующей неделе лишить его полномочий