Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса

Согласно законопроекту, Президент имеет возможность назначить на срок не более 3 месяцев временного исполняющего обязанности глав местных госадминистраций.

При этом предполагается, что на руководителей местных администраций не распространяется действие закона о госслужбе.

Напомним, одна из депутатов попросит Раду на следующей неделе лишить его полномочий