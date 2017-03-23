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Рада дозволила створити Український культурний фонд

Рада дозволила створити Український культурний фонд

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада дозволила створити Український культурний фонд. Парламентарі підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Український культурний фонд очолює Голова Українського культурного фонду, який здійснює свою діяльність на громадських засадах. Голова Фонду призначається та звільняється з посади Міністерством культури. Строк повноважень Голови Фонду становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати таку посаду понад два строки поспіль.

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Наголошується, що дирекція Українського культурного фонду щороку не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, складає і подає на розгляд Наглядової ради Українського культурного фонду звіт про діяльність Фонду за звітний рік, перелік проектів, що реалізовувалися у звітному році за підтримки Українського культурного фонду чи перебувають у стані реалізації, та детальну інформацію про такі проекти, річну фінансову звітність, останній звіт Рахункової палати, наданий за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, разом із інформацією про стан виконання відповідного звіту Рахункової палати.

Закон також встановлюється порядок фінансування фонду.

Встановлюється, що розмір фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету щорічно визначається у законі про Державний бюджет України окремим рядком. При цьому не заперечується можливість фінансування з альтернативних джерел.

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