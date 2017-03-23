Рада разрешила создать Украинский культурный фонд

Украинский культурный фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет функции по содействию национально-культурному развитию Украины. Деятельность Украинского культурного фонда направляется и координируется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств.

Украинский культурный фонд возглавляет глава Украинского культурного фонда, который осуществляет свою деятельность на общественных началах. Глава Фонда назначается и увольняется с должности Министерством культуры. Срок полномочий главы Фонда составляет четыре года. Одно и то же лицо не может занимать такую ​​должность более двух сроков подряд.

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Отмечается, что дирекция Украинского культурного фонда ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, составляет и представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Украинского культурного фонда отчет о деятельности Фонда за отчетный год, перечень проектов, реализуемых в отчетном году при поддержке Украинского культурного фонда или находятся в состоянии реализации, и подробную информацию о таких проектах, годовую финансовую отчетность, последний отчет Счетной палаты, предоставленный по результатам осуществления мероприятий государственного внешнего финансового контроля (аудита) деятельности Украинского культурного фонда, вместе с информацией о состоянии выполнения соответствующего отчета Счетной палаты.

Закон также устанавливает порядок финансирования фонда.

Устанавливается, что размер финансирования Украинского культурного фонда из государственного бюджета ежегодно определяется в законе о Государственном бюджете Украины отдельной строкой. При этом не отрицается возможность финансирования из альтернативных источников.