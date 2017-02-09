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Рада дозволила розгляд справ щодо усиновлення за участю присяжних

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада дозволила розгляд справ стосовно усиновлення, оголошення особи померлою за участі присяжних, надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку. Парламентарі 248 голосами підтримали відповідні зміни до Цивільно-процесуального кодексу, передає кореспондент УНН.

Рада дозволила розгляд справ щодо усиновлення за участю присяжних

Законопроект складається з 2 розділів. Перший розділ передбачає зміни до Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до яких термін “народні засідателі”, замінено терміном “присяжні”.

Вказані зміни поширюватимуться і на розгляд справ, провадження у яких відкрито до набрання чинності цими змінами.

Другий розділ регулює порядок набрання чинності Законом: Закон набуває чинності з дня його опублікування і застосовується до справ, провадження у яких відкрито після набрання чинності цим Законом.

Як повідомляв УНН, Рада ухвалила в першому читанні законопроект про КСУ.

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